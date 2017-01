Claudia Schmitd llegaría a la competencia tras el fin de “SQP” en Chilevisión

Dicen que ya tiene hasta fecha de llegada al nuevo canal.

La última semana del año la uruguaya Claudia Schmitd se despidió de la pantalla de “Primer Plano” tras unas discrepancias con el equipo, y este 17 de febrero deja su labor de panelista en “SQP”, tras el anunciado fin del programa.

Pero según el periodista Hugo Valencia de “Bienvenidos”, la rubia ya estaría lista con su nuevo puesto laboral, el cual sería – nada más ni nada menos – que en la competencia. Así es, porque Claudia se sumaría a partir de marzo al panel de “Intrusos” de La Red, a ocupar el puesto que dejó Catalina Pulido, quien acaba de asumir la conducción de “Mujeres Primero”.

“No sé si está la firma puesta, pero dado que Cata Pulido ya no sigue como opinóloga, queda un espacio vacante, ellos sumarían a Claudia en ese puesto, algo que ella estaba buscando, que ya me lo había comentado a mi cuando me dijo que tenía ofertas”, sentenció Valencia en Canal 13, teoría que fue respaldada por Kika Silva, “yo encuentro que está perfecto que se vaya a Intrusos, ojalá sea así, porque si SQP se acaba, creo que la Claudia lo hace muy bien ahí. Es su momento, es su rubro, tiene que seguir en lo mismo. No sé si me imagino a la Claudia en otro ámbito en televisión, de verdad que lo hace muy bien, yo trabajaba al lado de ella y lo hace excelente”.