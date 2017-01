Leandro Benegas: “No me asusta nada, todos los momentos que me tocaron vivir fue para crecer”.

Uno de los “regresados” al Centro Deportivo Azul, tuvo su primera conferencia de prensa ante los medios con la camiseta de la ‘U’ y adelantó lo que espera para la nueva temporada.

Pensando en grande. Leandro Benegas no lo pasó bien en su salida de la Universidad de Chile. El delantero argentino no estaba en los planes de Sebastián Beccacece, quien no dudó en mandarlo al Audax Italiano, lo que fue abordado por el ariete.

“Te hacen creer algo que no pasa o que no eres. En Audax no me sentía bien, fue una salida rara. En Palestino cambié el chip y demostré el nivel que me trajo a la U hace un tiempo”, comentó el delantero en conferencia de prensa.

Respecto a su segundo paso por la Universidad de Chile, el mendocino aseveró que “he charlado con el técnico y tiene buenas impresiones mías y cuenta conmigo. Estoy contento por devolverle esa confianza. Me estoy preparando para eso. No me asusta nada, todos los momentos que me tocaron vivir fue para crecer”.

Al finalizar, no dejó pasar la oportunidad de pensar en la Selección Chilena: “Son cuatro años y medio que llevo en Chile, me siento contento, disfruto estar en este país. No he tenido problemas con nadie. Obvio que me gustaría nacionalizarme”, cerró.