[FOTO] La imagen de Vivi Rodrigues amamantando a su bebé que generó polémica en la web

¡No dejó indiferente a nadie!

Para nadie pasó desapercibida la imagen que Vivi Rodrigues publicó en su cuenta de Instagram amamantando a su hijo menor, Malie. Y es que la bailarina disfrutaba de un día de playa cuando a la pequeña le dio hambre, por lo que ella no dudó en alimentarla.

Sin embargo, no a todos les gustó la acción de la brasileña, criticándola por no haberse tapado el pecho, mientras amamantaba. Pero lejos de hacerse problemas, Vivi no pescó las críticas y respondió que “yo amamanto en público sin problemas y lo hago en Chile, en Brasil, donde esté. Tengo la polera puesta de que esto debiera ser muy común, creo que las mujeres deben tener la libertad de hacerlo sin ser juzgadas”, señaló a LUN.

Añadiendo que “yo evito causar alguna molestia en alguien, a pesar de que a mí me parece una acción natural. Creo que las personas no deberían mirar a las mamás que amamantan. Es una situación natural”.

Según señaló al medio Selma Pardo, miembro de la Subcomisión de Apoyo a la Lactancia materna, “desde el ámbito cultural, todavía somos un país sexista y machista. Ver una pechuga en la calle les hace ruido a ciertas personas, pero en realidad no es problema de la madre, es problema de la gente. La mamá solo busca alimentar a su hijo”.

