La petición de Karla Constant de cara al estreno de “Doble Tentación” ¡Sincera!

¡Sus palabras fueron escuchadas!

Ya se empieza a armar poco a poco el esperado reality de Mega “Doble Tentación” -donde ya se confirmaron a los 26 famosos que estarán en el programa- y si bien aún no tiene fecha de estreno, lo que sí está claro es que saldrá al aire durante enero y que la conducción estará a cargo de Karla Constant.

Fue precisamente el rostro Mega quien habló de lo que será su participación en el estelar y de la petición que realizó para enfrentar el nuevo desafío: tener a alguien que la acompañara en la conducción, siendo elegido Karol Lucero.

En conversación con Biobiochile.cl, sostuvo que “yo lo pedí mucho (al coanimador)… Se aliviana la pega. Además, le da un respiro al público ver gente (nueva) que haga otras cosas. Todo lo que pasa atrás de bambalinas es intenso“.

Añadiendo que “a mí me encantaría tener más instancias de trabajar juntos con los animadores que me toca trabajar. Peor también la idea es repartir la pega, intercambiar roles y compartir más. Yo feliz de trabajar con él. Tenemos muy buena onda. Él es piola. Lo que he conocido de Karol es que es una persona muy sencilla“.