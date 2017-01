Las graves acusaciones contra el ex alcalde Luis Plaza: El déficit municipal es Cerro Navia es millonario

Profesores no han recibido un bono al retiro.

Mauro Tamayo asumió hace un mes como alcalde de Cerro Navia y asegura que se encontró con un sospechoso desorden administrativo, existiría un déficit de 20 mil millones de pesos. El edil apuntó a su antecesor, Luis Plaza, de dejar casi en la banca rota al municipio.

Millonarias cuentas de luz y agua sin pagar, servicios municipales inexistentes y deudas previsionales son parte de las denuncias que realizó Tamayo en un reportaje emitido por 24 Horas. El déficit municipal sería equivalente al presupuesto anual de la comuna.

“Nosotros tendríamos que suspender todo lo que hacemos, todos los sueldos, solamente para concentrarnos en pagar”, indicó. De los 20 mil millones de pesos, 2 mil serían propios de la municipalidad y el resto de la corporación de desarrollo social de la comuna (salud y educación).

Mil 600 millones de pesos se le deben a la empresa a cargo de la recolección de basura y 400 millones de pesos a quienes están a cargo de las áreas verdes.

Lo más complejo sería en educación a cargo de la corporación y que tendría una deuda de 24 mil millones de pesos, y donde cerca de mil 300 afirman que la corporación no pagó un crédito solicitado a la Caja de Compensación Los Andes pese a que la cuota mensual era descontada mes a mes de sus sueldos. Una de las afectadas incluso vivió un proceso de embargo.

A esto se suma, que existen 21 docentes a los que no se les entregó el bono de retiro pese a que el dinero que alcanza los 300 millones de pesos llegó desde el Ministerio de Educación. Esto hace tres años. La Corporación arrastra una deuda hace 15 meses por energía eléctrica, una situación similar en el agua donde han debido pedir que no le corten los servicios básicos.

“A Cerro Navia llegó un grupo a delinquir”, aseveró el edil. En la oportunidad, hizo alusión al ex alcalde, Luis Plaza; el ex administrador, Marcelo Torres; la ex administradora, Marcela Morales y el abogado, Oscar Lantadilla, quienes se encuentran formalizados por la justicia.

A su juicio se busca defraudar al fisco y al municipio.