Marco Enríquez- Ominami sobre Guillier: “Yo desconfío mucho de la gente que en un partido de fútbol tiene la camiseta limpia”

Asimismo, comentó que algunos ven al Estado como un botín y por eso no les interesa ir a primarias en todos los cargos.

En conversación con Punto de Encuentro de Radio Agricultura el líder del PRO y precandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a la contingencia del país y las reformas implementadas por la actual administración de Michelle Bachelet. Es la tercera oportunidad que competirá en una elección presidencial.

Frente a los resultados de la encuesta CEP donde alcanzó un 1% de las preferencias ante la pregunta ¿Quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo presidente de Chile?, Enríquez-Ominami sostuvo que “no es agradable, al mismo tiempo es normal (…) Si durante un año y medio te montan 23 acusaciones todas totalmente falsas, amplificadas y no respondes bien, y además te construyen un caso completamente artificial judicialmente por qué los chilenos debieran creer que soy una carta posible mientras no se despejen esa cantidad de sombras”.

Agregó “que ese asesinato o intento de imagen y hoy día se expresa. A mí me parece que se va a aclarar, no me asusta. Si fuera por las encuestas no habría sido candidato nunca, partí marcando 0,1, no es algo que me aterre. Creo que falta mucho, no voy a recurrir al argumento artificial porque es bastante fundado de que las encuestas en el mundo entero están equivocándose”.

En la oportunidad, recordó que en septiembre de 2015 estaba en el número 1 de las preferencias. Por otra parte, sostuvo que también existe una autocrítica “porque algo hizo mal uno que pasaste del primer lugar de confianza al último lugar”.

ME-O fue enfático en señalar que estará en la papeleta sí o sí.

Convicciones

El líder del PRO manifestó que una de sus convicciones es terminar con el clasismo en la sociedad. “Yo creo que uno de los grandes temas de Chile es el clasismo, todas las sociedades existen clases (…) Lo que creo que en Chile hemos llegado a extremos que son crueles, hay como un código de barra detrás de los niños que pasa por decir que colegio es el tuyo con letra o con nombre”, afirmó.

Gobierno Bachelet

Consultado si el país ha mejorado durante el actual Gobierno aseveró que “yo creo que descuidaron la economía, que uno nunca puede descuidarla. Había que levantarse todas las mañanas y preocuparse de hacer reformas bien hechas, fueron mal hechas y al mismo tiempo preocuparse de una tasa de crecimiento piso de 3 puntos, bajo tres puntos y lo estamos viviendo este país no se sostiene”.

En el caso de la Reforma Tributaria indicó que existió mucho de improvisación. “Promesas completamente poca rigurosas en la campaña que confundieron programa de Gobierno con visiones de sociedad. Educación no es un programa de Gobierno (…) es una visión del hombre”, comentó.

A su juicio la Reforma Tributaria no solamente se trataba de recaudar más, asegurando que si ese fue el argumento le fue mal, sino que era cómo se recaudaba sin producir más. “A mí con Michelle Bachelet me pasa algo contradictorio tengo buena valoración, no la he visto en 7 años”, dijo.

Su contradicción afirmó está en que tiene buena evaluación de donde puso los horizontes la Mandataria, porque a su juicio son mejores que su primera administración. “Ella hoy es más ambiciosa, más valiente, más interesante”, enfatizó.

De las reformas destacó la electoral por el valor simbólico y porque da la sensación que va a existir más diversidad en el Congreso.

Reforma Tributaria

Frente a la Reforma Tributaria implementada por la administración de Bachelet manifestó que “hay dos grandes ausencias que yo tengo una reflexión crítica y bajo sospecha. No sé tocó a los bancos súper interesante (…) porque los bancos son dueños de medios ahora (…) Divertido que en Chile tres banco se lleven el 75% de las colocaciones bancarias, tienen utilidades sobre el 30%, que divertido que el único no tocado de la Reforma Tributaria es el sistema financiero”.

El segundo ausente, y que calificó como un cinismo de la izquierda, es lo militar. “Qué curioso que cuando se trata de recaudar más dinero y no hay plata para atender a los niños del SENAME que Chile tenga un gasto militar de los tres más altos según el instituto sueco de América Latina”.

Elecciones Parlamentarias y Presidenciales

Con respecto a con quien va a ir como lista parlamentaria el PRO el líder de la colectividad no quiso entrar en detalle argumentando que eso se verá después que se sepa cuantos partidos se logran inscribir, haciendo alusión al proceso de refichaje de militantes.

Con respecto a la Nueva Mayoría sostuvo que “se suponía que iba a arrasar, que era siete partidos, no dio el ancho. No lo digo yo lo dicen ellos”.

Asimismo, añadió que “Ya sé que Lagos y Guillier hacen vieja política (…) Estamos en 2017 le quiero anunciar algo no va a ver primarias amplias va a ver primarias entre ellos para garantizar sus cupos”. A juicio de Marco Enríquez- Ominami en el oficialismo en 2013 mintieron porque no existieron primarias parlamentarias.

En relación a la candidatura del ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, aseveró que “Yo creo que Ricardo Lagos, lo conozco mucho, trabaje para él y con él, si persevera con encuestas adversas es porque está convencido que puede ganar (…) Creo que es una mala alternativa”.

Además, comentó que “Si Ricardo lagos insiste es porque algo tiene preparado, algo tiene, porque (…) usted entiende que no se va a exponer a un bochorno”.

Al ser consultado por el senador, Alejandro Guillier, sostuvo “yo desconfío mucho de la gente que en un partido de fútbol tiene la camiseta limpia o un médico que en un terremoto tiene el delantal blanco, eso mismo me pasa con Guillier, me cuesta mucho”, aludiendo a que no se sabe porque causa se la ha jugado.

MEO afirmó “Yo por ejemplo tengo la camiseta híper manchada, pero porque llevo siete años jugando un partido”, preguntándose si Guillier “¿Está luchando hoy para que haya primarias? Para que usted en Talca pueda elegir a su candidato a Presidente. Usted que no es de la Nueva Mayoría ¿Está luchando Guillier para que el mundo independiente pueda votar o participar cualquiera o él quiere hacerse igual que Bachelet oídos sordos de este tipo de esta invitación que yo le hago. Yo le ofrezco a Alejandro Guillier aquí y ahora … vamos a primarias para todos los cargos (diputados, senadores y cores)”.

En relación a esta propuesta indicó que se le arrancó Eduardo Frei y Michelle Bachelet, porque considera que a ellos no les importa. Al ser consultado si se quieren quedar con todos los cargos aseveró que “llegamos al punto. Yo sostengo que hay algunos que ven el Estado como un botín y que ven si pierden las elecciones no se trata solo de la democracia ni de la economía (…) sino que se trata de sus sueldos y por eso las primarias son tan incomodas (…) Michelle Bachelet tuvo un buen reflejo hizo primarias presidenciales, pero no para senadores y diputados, por qué no las peleó si tenía todo el poder del mundo”.

Finalmente, se preguntó si Bachelet no quiso primarias parlamentarias por qué los partidos se lo impusieron, agregando que no tocó las plantillas de senadores y diputados. Aunque reconoció que pareciera que prefieren perder el botín a ir en una elección junto a él.