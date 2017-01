Tiroteo en aeropuerto de Florida deja cinco personas fallecidas

No existen antecedentes que fuera más de un atacante.

Un total de cinco personas fallecidas y 8 heridas habría dejado un tiroteo registrado la tarde de este viernes en el aeropuerto Fort Lauderdale de Florida, en Estados Unidos. De acuerdo a la información entregada por diversos medios internacionales quienes resultaron heridos fueron trasladados hasta recintos médicos.

El sospechoso minutos después del hecho logró ser detenido, y debido a la situación todo los servicios del aeropuerto debieron ser suspendidos. Hasta el momento no existen pruebas que el atacante estuviera actuando en coordinación a otras personas.

Las primeras imágenes tras el tiroteo muestran a los pasajeros corriendo para protegerse de las balas y otros grupos congregados en la pista del recinto.

JUST IN: Passengers at Fort Lauderdale airport seen running across the tarmac https://t.co/mSBYzuRvC5 https://t.co/UsnVix6kjc

— CNN (@CNN) 6 de enero de 2017