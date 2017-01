[VIDEOS] Carlos Larraín y elecciones presidenciales: “Yo creo que Sebastián Piñera tiene buenas posibilidades”

Mientras que, cree que Ossandón es una buena posibilidad para otra vuelta presidencial.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, sostuvo que “uno quiere tanto a Chile que cualquier cosa que ande mal a uno lo pone triste”, por lo que en los últimos años han existido un montón de males procurados tal como cuando se dijo que había que “quitarle los patines a los niños que quieren mejorar en los estudios”.

Además, sostuvo que pese a no ser su fuerte considera que algo sucede en la esfera económica y que el Instituto Nacional deje de estar en el ranking de los 100 mejores tras los resultados de la PSU se debe a la “tontera universal de los que dirigían la educación y que ahora quieren meterse con la municipalizada”.

Por otra parte, indicó que la izquierda cada vez que puede hace alusión al programa, pero cree que hay gente en la coalición de Gobierno que se le olvidó que existía. “La Democracia Cristiana después alegaba sorpresas, yo creo que fue muy explícito el programa. O sea todavía nos faltan cosas, burradas, chambonadas por hacer, aparte de este chancacazo monstruoso que le han dado a la economía, que es malo, pero que no es para morirse porque la economía se puede recuperar. Se pierde el tiempo, pero las economías se recuperan”.

Pero aseguró que están pasando cosas tremendas en otros planos. “Se quiere echar abajo la Constitución y están trabajando en esa famosa asamblea constituyente (…) que yo creo le van a volver a dar cuerda en estos meses que quedan junto con los temas culturales, por ejemplo el aborto, esa majamama grotesca que han inventado con la identidad de género (…) Esos proyectos completamente demenciales y el aborto además de demencial es cruel”.

Para Larraín estas últimas serían las ideas a que le darán cuerda en estos meses que quedan de administración, ya que a su juicio “el Gobierno va a terminar de socavar la sociedad chilena (…) Yo creo que todavía hay cosas malas por hacer, no estoy muy optimista, pero por suerte este Gobierno termina”.

Con respecto a la posibilidad de que Chile Vamos llegue nuevamente al poder o sea Alejandro Guillier quien tenga la posibilidad de seguir con las reformas manifestó que “yo hasta hace poco he dicho que me caía bien Alejandro Guillier y por lo más me sigue cayendo bien, es muy poca la gente que me cae mal, y Alejandro Guillier es simpático, es radical, bonachón y tiene su chispa, su humor suave, pero a dicho una cosa dramática- o sea dentro del envoltorio agradable como digo (…) Pero dijo una cosa espantosa como que va a profundizar lo que ha hecho el Gobierno de Michelle Bachelet”.

A su juicio esa frase es “asustante, porque si va ir más allá de las burradas que ya se han hecho quiere decir que tenemos que prepararnos para un galopeo muy áspero y muy malo”. Aunque aseguró que el consuelo que tiene la gente con criterio en Chile es el buen recuerdo del Gobierno de Sebastián Piñera y eso está aflorando en las encuestas.

“Yo creo que Sebastián Piñera tiene buenas posibilidades, la derecha tiene buenas posibilidades de elegir al próximo Presidente de Chile”, afirmó.

Frente al rol de la oposición durante la actual administración sostuvo que ha sido modesto. “Cuando me reincorpore a la mesa de Renovación Nacional (…) yo les dije como frase de apertura que si queremos ser Gobierno primero tenemos que ser oposición, no se conoce la alternancia cuando no se conoce que es lo otro”, comentó.

El ex senador explicó que la oposición tiene que ser más clara y poner el énfasis en las cosas importantes, es decir se debe decir lo que se piensa.

Presidenciales

Además, profundizó en la posibilidad de que Chile Vamos vuelva a gobernar y las cosas que tendría que solucionar para evitar entregarle un Gobierno a la izquierda. “Son muchas las cosas que se van a tener que arreglar (…) Hay que reformar las reformas, el cuento de los impuestos no los entiende nadie”, indicó.

A su vez considera que la salud, la geografía, la educación serán otros de los puntos a tratar.

Consultado que pasó con Manuel José Ossandón, esto luego que manifestara que Piñera tenía opciones de volver a La Moneda enfatizó que “operaron varias cosas, entre ellas el propio Cote – que es mi amigo y tiene regias condiciones para ser elegido Presidente de la República- él mismo tomó un tono descalificador que lo daño mucho y la gente empezó a decir lo que necesitamos aquí es paz interna para recuperar el Gobierno”.

Larraín comentó que a Ossandón se le salían cosas que no tenía por qué decir. “Sebastián Piñera, fue Presidente de la República y tiene un efecto de comparación muy agudo. Al país le fue bien con el Gobierno de Sebastián Piñera (…) Hizo un muy buen Gobierno y defendió muy bien los intereses del país”, afirmó.

Añadiendo que “Cote es una muy buena posibilidad para otra vuelta, para otra presidencial, está estrechando los músculos y aprendiendo. En todo caso hay que mantener vivos a todos nuestros candidatos a la presidencia”. Esto último porque Piñera aún no ha confirmado su candidatura, y donde hay gente encargada- aseguró – de hacerle la vía difícil, donde en su familia hay resistencia en meterse de nuevo en el tema.

Por otra parte, reiteró que su relación con Piñera nunca fue un tema personal por lo que incluso estuvo invitado en los últimos días a una cena con el ex Presidente, donde lo vio como avión porque entiende lo que está pasando.

Situación de la machi Linconao

Con respecto a la decisión de la justicia de ordenar el arresto domiciliario para la machi, Francisca Linconao, quien mantenía una huelga de hambre sostuvo que “no conozco las circunstancias del crimen y en estos asuntos más vale atenerse a lo que resuelven los tribunales, pero es tal la presión mediática que al parecer están casi fomentando la impunidad, porque si hay antecedentes que habían permitido imputarla (…) No pueden dejarla en su casita, que siga cocinando hierbas ahí”.