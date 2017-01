[VIDEOS] Sergio Melnick: “Yo creo que Guillier desde el punto de vista de su capacidad como Presidente es plumavit”

Además, afirmó que Frente Amplio no construirá nada.

El panelista de Conectados de Radio Agricultura, Sergio Melnick, sostuvo que Alejandro Guillier desde el punto de vista político es exactamente igual a todos los que dice ser distinto. Esto al analizar los resultados de las últimas encuestas dadas a conocer este miércoles, Adimark y CEP, donde se ubica en segundo lugar en las preferencias de cara a las elecciones presidenciales.

“Lo que es interesante es que Guillier no tiene opiniones, no tiene ideas (…) Yo creo que Guillier desde el punto de vista de su capacidad como Presidente es plumavit”, indicó.

Además, añadió “yo creo que no tiene las competencias necesarias, en mi opinión no tiene ideas fundamentadas, tiene ideas periodísticas que son como descriptivas. No tiene ideas propias, no se le conocen publicaciones relevantes, igual que Bachelet es plumavit, es como livianito”.

Cabe mencionar, que Melnick no es el primero que menciona a que Guillier no tiene ideas porque anteriormente lo había hecho el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos.

Pero el panelista de Agricultura no solamente tuvo palabras para el senador por Antofagasta sino también para Revolución Democrática, a su juicio es “un partido que mira al futuro con el retrovisor y le gustaría volver a la revolución bolchevique o una cosa así (…) No tienen ni una idea y son los más jóvenes”.

Ante esto sostuvo que “lo que vemos en resumen es una atomización creciente de la política lo cual es grave en nuestro país por el régimen que tenemos y los partidos nuevos son caudillistas, que es lo peor. Son caudillistas porque se va el caudillo y desaparecen y se pelean entre sí”.

Asimismo, aseveró que el Frente Amplio tiene 12 partidos y movimientos por lo que van a hacer es daño y no construir nada. “Sin partidos políticos fuertes y prestigiados el futuro del país es muy difícil”, afirmó.