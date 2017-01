Álvaro Sanhueza se mandó polémica frase que fue duramente cuestionada en “Primer Plano”

“En el último tiempo no me sentía feliz, en pleno, haciendo lo que estaba desarrollando”, señaló el ex integrante del matinal de Mega.

El ex notero del matinal “Mucho Gusto” de Mega, Álvaro Sanhueza, fue invitado este viernes a un nuevo capítulo de “Primer Plano”, en el que el tema a abordar fue sobre los rostros que fueron desvinculados de sus canales en el 2016 y es por esto que también estuvieron como invitados Ingrid Parra y Chriss Mc Millan.

Sanhueza señaló que cuando dejó el canal, “salí del lado oscuro para ver la luz“, explicando que “creo que en estos seis años en Mega, si bien fueron, bien, malo, de todo un poco, uno pierde la perspectiva de la vida, te encasillas en esto que es la televisión y afuera hay un mundo de posibilidades”.

“En el último tiempo no me sentía feliz, en pleno, haciendo lo que estaba desarrollando (…) me estaban alejando de la gente, de los problemas sociales, de lo que hoy día la gente hoy quiere, entonces el último tiempo no lo estaba pasando bien en el Mega, no lo estaba pasando bien en el matinal, de hecho al matinal hoy día, bueno no lo veo hace rato, pero mutó a una cosa que con suerte tiran un móvil, se despegaron de la gente y creo que falta ese acercamiento”, indicó en forma categórica.

Sus dichos fueron cuestionados por Pamela Jiles, quien le dijo que no entendía “cuál era su desconexión, por qué responsabiliza al matinal de Mega de su desconexión con la realidad que yo creo que es de responsabilidad propia y punto. Por otra parte también es extraño esto de ‘el lado oscuro’ y esta evaluación que él tiene de lo que ha hecho un matinal que él no está viendo, que por lo demás hay que decir que alejado de la gente no está definitivamente tiene el primer lugar de los matinales, lo que quiere decir que está bastante cerca de los intereses de la audiencia”.

Chriss Mc Millan, tampoco respaldó los dichos del periodista y señaló que ella sintió “que hablar de ‘salir del lado oscuro de la fuerza’, tenías ganas de decirlo, habla también un poco como esa sensación quizá todavía de estar un poco picado, uno no puede tampoco ser mal agradecido, porque al final ¿qué nos da la televisión?, la televisión es la herramienta que nos da la oportunidad de acercarnos a la gente”.