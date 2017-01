Camila Vallejo se sumó a campaña #FeministaConBigotes rechazando dichos de Cathy Barriga

La nueva alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, realizó polémicas declaraciones respecto al feminismo hace algunos días, lo que desató que a través de redes sociales muchos se manifestaran por medio del hashtag #FeministaConBigotes.

“Ser sensible tiene que ver con la inteligencia emocional más desarrollada, con una mano distinta. Yo no me considero menos mujer por arreglarme, por pintarme los labios, por usar un tacón. Yo soy súper feminista, pero no de las feministas que se dejan bigotes y quieren parecerse a un hombre para ser empoderadas y creo que represento a muchas mujeres”, fueron las palabras de la edil.

La diputada Camila Vallejo se sumó a la campaña en redes sociales con el siguiente mensaje: “#FeministasConBigotes o sin bigotes, hombres y mujeres. Todxs juntxs por un Chile más justo!”, consignó.

#FeministasConBigotes o sin bigotes, hombres y mujeres. Todxs juntxs por un Chile más justo! 😜 pic.twitter.com/lBjRsXUxAA — Camila Vallejo (@camila_vallejo) 6 de enero de 2017