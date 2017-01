[FOTOS] La técnica de Antonella Ríos para recuperar su figura tras su embarazo

¡Bella!

Fue en febrero de 2015 que Antonella Ríos se convirtió en madre por segunda vez del pequeño Manuel, fruto de su relación con el actor Daniel Elosúa. Y si bien está más chocha que nunca con su bebé, lo cierto es que un tema que incumbe a la mayoría de las madres es el peso.

Si bien la conductora de Radio Romántica ha logrado bajar unos kilitos de más que le dejó su embarazo, según ella misma reveló, le quedan 5 kilos por eliminar, y para eso se está cuidado en la alimentación.

“Estoy comiendo súper sano, me estoy alimentando con una empresa que se llama @nutrirmefit en Instagram y me mandan colaciones desde el desayuno hasta la cena en la noche, para que tenga todo cubierto. Entonces yo con eso me voy regulando porque las porciones son exactas según mi peso, según mi talla y objetivo” reveló a Página 7.

Añadiendo que “lo hacen nutricionistas y trato de alguna manera ecualizado para mi necesidad, para lo que quiero conseguir y en cuanto a mi talla y peso”.

Además, la actriz agregó que está tomando más agua. “Lo que quiero lograr es apretarme y bajar de peso, pero bajaré de peso con una buena alimentación, pero para apretarme necesitaría hacer ejercicio. Tengo todavía paciencia, tengo como 5 kilos arriba del buque”, indicó.

