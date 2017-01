Donald Trump se defiende ante duro discurso emitido por Meryl Streep en los Globos de Oro

Una verdadera guerra de dimes y diretes.

No hay duda alguna que una de las actrices que se robó la noche en la ceremonia de los Globos de Oro fue Meryl Streep, más allá por su premio a la trayectoria, pues la destacada mujer de Hollywood envió un potente mensaje a Donald Trump, a pesar de no decir su nombre en ningún momento.

“Hubo una actuación este año que me sorprendió. Que se me incrustó en el corazón”, partió señalando Strepp, quien agregó, “No porque fuera buena, no había nada bueno en ella, pero fue eficaz y cumplió su función. Hizo reír a su público objetivo… y mostrar los dientes”.

Para luego añadir, “fue ese momento en el que la persona que pedía sentarse en el asiento más respetado de nuestro país imitó a un reportero discapacitado, alguien a quien superaba en privilegio, poder y en la capacidad de responder”, haciendo alusión a la imitación que Donald Trump hizo en noviembre del 2015 a Serge Kovaleski, periodista discapacitado de The New York Times, quien padece de artrigoposis, una condición crónica que afecta a las articulaciones.

“Este instinto de humillar, cuando es ejercido por alguien público, poderoso, se filtra en la vida de todos, porque da permiso a otros para hacer lo mismo”, sentencio Streep, quien conmovió a todos con sus últimas palabras, “La falta de respeto llama a la falta de respeto, la violencia llama a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos”, siendo ovacionada por el público presente.

Pero claramente a quien no le cayó en gracia el discurso de la actriz fue al mismísimo Donald Trump, quien le respondió a través de redes sociales, “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó ayer por la noche en los Globos de Oro. Ella es lacayo de Hillary que pierde en grande. Por centésima vez, nunca “me burlé” de un reportero discapacitado (nunca haría eso) simplemente lo mostré…”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never “mocked” a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017