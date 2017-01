Fuertes rumores rondan el matinal de TVN: Perdería a uno de sus animadores

¿Será tan así?

Este viernes Javiera Contador sale de las pantallas de TVN producto de sus vacaciones, y sería reemplazada por María Luisa Godoy, pero existen fuertes versiones que apuntan a que este “descanso” – de alrededor de un mes – no sería tan así, pues pasaría a convertirse en unas “vacaciones indefinidas”.

Las primeras interrogantes las puso la misma actriz en conversación con “SQP”, donde al ser consultada sobre su estadía en el matinal durante el periodo festivalero señaló, “estamos conversando lo de Viña, no sé, no lo tengo claro”. Para luego detallar, “yo me voy de vacaciones el próximo viernes, me voy a hacer una película con Diego”, (Rougier), su pareja y padre de sus hijos.

Los mismos panelistas de “SQP” coincidieron en que han recibido información que Javiera priorizaría su carrera actoral y saldría de la animación del matinal de TVN, lo que no significa que pueda regresar a la pantalla en marzo o más adelante inclusive, con nuevos proyectos.