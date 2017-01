Luis Jiménez aseguró que estuvo cerca de fichar por Colo Colo

El jugador chileno solo ha vestido la camiseta de Palestino.

Uno de los jugadores chilenos que más tiempo han pasado en el extranjero es Luis “Mago” Jiménez. El volante nacional, actualmente en Emiratos Árabes, aseguró que ha recibido ofertas desde Colo Colo, pero que nunca se ha concretado su fichaje.

“Es lo que me falta, jugar en Chile o en Sudamérica. Y la verdad es que he estado más cerca de ir a Argentina o Brasil que a mi país, pero nunca llegó a concretarse nada, porque siempre preguntan ‘¿cuál es tu situación?’ y luego chocan con lo que pide mi club acá; yo, incluso, he estado dispuesto a hacer un sacrificio económico importante. ¿Colo Colo? Siempre hay especulaciones y hubo conversaciones, pero nunca pasó del sondeo“, aseguró a La Tercera Jiménez.

El jugador de 32 años además señaló que ve difícil su regreso a la Selección Chilena, la cual no viste desde 2011. “Sabía que al venir para acá la consideración es mucho más difícil, ya que el nivel de la liga es mucho más bajo que en cualquier otro lado“, cerró.