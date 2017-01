Javiera Acevedo y Laura Priero deslumbraron en traje de baño en “SQP”

Hay que justificar la piscina que está en el estudio.

El termómetro no deja de bordear los 30 grados y cada día salen más llamativos y extravagantes trajes de baño a la venta, por lo mismo Javiera Acevedo y Laura Prieto no lo dudaron dos veces y mostraron sus mejores looks para disfrutar de un caluroso día al borde de la piscina en “SQP”.

Mientras Javiera sorprendió con una especie de trikini que luego se sacó y dejó al descubierto un veraniego bikini, Laura Prieto cambió el vestido por un enterito ideal para estos días de verano. Mezcla operfecta para que Andrés Caniulef recordara que ambas chicas compartieron roles en el programa “El último Pasajero” de TVN y las invitara a bailar en el agua, deleitando al público presente.

MIRA EL VIDEO ACÁ.