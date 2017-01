¡Una segunda oportunidad! Daniela Bonvallet pololea con el hijo de José Alfredo Fuentes

Todos felices.

El año 2014 Daniela Bonvallet se separó definitivamente del abogado y padre de sus dos hijos, Pablo Peribonio, fue ahí cuando volvió a retomar contacto con sus amigos y ex compañeros de universidad, donde figuraba Alejandro Fuentes, el hijo del músico nacional José Alfredo “Pollo” Fuentes, y con quien la joven había compartido aulas hace 20 años. Fue así, sin imaginarlo, que nació el amor.

“Cuando me separé yo estaba con algunos problemas, así que Ale me invitaba a salir para distraerme. Después me ayudó a buscar departamento y los niños se encariñaron con él”, sentencia la hija de Eduardo Bonvallet en conversación con LUN, sobre el hombre con quien se está dando una segunda oportunidad en el amor, y con quien hace un mes comparten casa.

Fue en este nuevo hogar donde Daniela se animó a compartir una postal familiar en Instagram, imagen que llamó la atención de sus seguidores porque en ella aparece el “Pollo” Fuentes, su suegro. “Es un encanto, súper cariñoso. Viene a almorzar los domingos con nosotros y a tomar sol. A mí me encanta tenerlo en la casa, como no tengo papá, me gusta verlo acá”.

Recordemos que la joven perdió a su padre, Eduardo Bonvallet, el año 2014 y nunca le pudo contar que estaba – en ese entonces – comenzando a salir con Alejandro Fuentes, “A mi papá le caía bien, le decía el ‘Pollo chico’. No le alcancé a contar porque mi papá ya no estaba bien cuando empezamos con Ale. Andaba muy metido en sus problemas, pero estoy segura de que cachaba que pasaba algo entre nosotros”, destaca.

#domingoenfamilia Una foto publicada por Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 2:14 PST