Revelan declaración de Ana Lya Uriarte ante la Fiscalía en el marco del caso Caval

Aseguró que nunca se nombró a Sebastián Dávalos.

La jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, en su declaración ante el Ministerio Público en el marco de la investigación de una de las aristas del caso Caval aseguró que jamás emitió boletas personales a la empresa de la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon.

El testimonio que Uriarte entregó el 27 de diciembre, en la Fiscalía Regional de O’Higgins, quedó plasmado en cinco carillas. En la oportunidad, declaró ante los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya, quienes se encuentran indagando la presunta estafa de Caval al empresario rancagüino, Gonzalo Vial Concha.

Uriarte fue citada debido a que en 2012, prestó servicios a Caval a través de su estudio jurídico Sustentabogados. Según la información entregada por La Tercera, los socios de la empresa (Mauricio Valero y Compagnon) se acercaron al estudio ese año debido a las referencias que encontraron en internet y porque uno de los temas en que se especializaban tenía relación con el impacto ambiental.

En ese momento querían que Sustentabogados los asesorara con un estudio sobre la instalación de la termoeléctrica Los Guindos, por lo que les solicitaron un informe con respecto a “las exigencias que implicaría un aumento de capacidad de generación de energía respecto de esa central (termoeléctrica Los Guindos) y la necesidad de adecuar el proyecto a la recientemente dictada, en esa época, norma de termoeléctricas”.

En julio de 2012, cerraron el trato y el informe tuvo un valor de $ 19.618.874 para Caval, por lo que se emitieron dos facturas. El trabajo les habría tomado alrededor de 40 horas. Uriarte, dijo desconocer quien estaba tras la solicitud del informe.

“Nunca mencionaron el nombre de ningún cliente tras el proyecto de la termoeléctrica, siempre hablaron que era para ellos, y ofrecerlo a terceros”, dijo. Aunque agregó que “respecto de Gonzalo Vial sólo puedo decir que en una oportunidad Natalia Compagnon me invitó a almorzar en el Barandarian, de Manuel Montt, y hasta ese lugar llegó él para almorzar con nosotras, yo no sabía que él iba. Entre ellos se notaba una relación cordial y de amistad. Recuerdo que Vial hablaba de caballos y esos temas, de los cuales yo no manejo. Esto fue en mayo del año 2012”.

Por otra parte, manifestó que “con posterioridad al 31 de julio de 2012, no he tenido trato comercial ni realizado trabajos de ninguna especie para la sociedad Caval Ltda. Y no mantengo contacto con sus socios”.

Finalmente, y luego que se le mostraran el informe de sus boletas de honorarios afirmó que ahí consta que no emitió documentos tributarios personales a Caval.