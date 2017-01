Ministro Fernández por interpelación: “Soy ministro de Estado, enfrento lo que mi deber me indica”

Va a estudiar los antecedentes en relación al tema.

El ministro del Interior, Mario Fernández, decidió interrumpir su descanso en el sur y regresar a La Moneda luego de que la Cámara de Diputados aprobara la tarde del martes una interpelación en su contra por diversos temas entre ellos los hechos de violencia que afectan a La Araucanía.

Antes de hacer ingresó al Palacio de Gobierno explicó que “interrumpí mi descanso, mis vacaciones no, y he venido a estudiar la interpelación. Voy a estudiar los antecedentes y veré cuanto tiempo me toma eso”.

Pero eso no fue todo porque Fernández aseguró que siempre da la cara. Según consigna EMOL, agregó “Soy ministro de Estado, enfrento lo que mi deber me indica. Escuché en la radio que alguien decía que yo estoy buscando algún subterfugio para no acudir a esta interpelación. Esa persona se equivoca, debiera informarse bien, y saber que yo soy de los que da siempre la cara”.

Cabe mencionar, que la interpelación quedó fijada para el 26 de enero y la realizará el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma.