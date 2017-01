[FOTO] El tajante consejo que Joyce Castiblanco no dudó en darle su pequeña hija… ¡Sacó aplausos!

¡Y le encontramos toda la razón!

No cabe duda que la crianza de un hijo es uno de los desafíos más grandes que puede enfrentar una persona. Y es que entregar valores, responsabilidad y amor determinarán cómo será tu pequeño cuando alcance la adultez.

Y eso lo sabe muy bien Joyce Castiblanco, quien a través de su Instagram le dedicó un determinante consejo a su pequeña hija que fue aplaudido por sus seguidoras. “Yo fui una “niña buena” y como madre te libero de tener que serlo porque no es sano”, así parte el texto escrito por la ex chica “Yingo” en el cual pretende que su hija sea libre y no viva esclavizada por agradar a los demás.

“Ser una niña buena significa ceder parte del control de tu vida a los demás; intentar agradar a las personas que más quieres, de manera inconsciente, a costa del propio dolor o de la injusticia; obedecer a los mayores (padres, profesores, familiares etc) dejando a un lado tus propios deseos; no permitirte el enojo, ni la rabia, ni decir por ejemplo no quiero estudiar eso, no quiero hacer ese deporte etc). Ser una niña buena significa caer en el rol de ser demasiado madura para tu edad y perderte parte de tu infancia. Significa tender a la perfección y a la excelencia, una trampa del mundo de los adultos para cortar las alas, no me permitas hacerlo, soy humana y me equivoco… y no a veces sino la mayoría de las veces”, indicó junto a la imagen, donde aparece con su hija.

Añadiendo que “yo fui una niña buena que sobrevivió (hoy puedo decir que soy una adulta desobediente, loca, arriesgada y creativa, sin miedos, que vive soñando y planeando un camino feliz con quienes amo) y me importa cero lo que digan o no digan de mí. Como madre, yo te libero de la necesidad de actuar para agradar a los demás, incluida yo misma o papi, familiares, conocidos, extraños”, finalizó.

