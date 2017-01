[FOTOS] El efectivo método utilizado por Jennifer Warner que le ha permitido bajar… ¡5 kilos!

¡Bella!

No ha dejado indiferente a nadie. Y es que la conductora del programa de farándula de La Red “Intrusos”, Jennifer Warner, sorprendió con la notable baja de peso que ha presentado gracias a un duro entrenamiento que realiza en la comodidad de su hogar.

Gracias a su motivación por sentirse saludable, la periodista ha logrado bajar 5 kilos con la ayuda de su personal trainer, Vivi Triviño. “En mi último embarazo subí 10 kilos. Eso fue en 2010, pero nunca realmente los bajé. Después subí de peso porque me diagnosticaron resistencia a la insulina. El consejo del doctor fue hacer ejercicios. Además me sirve para la pega, todos saben que la televisión engorda mucho y, lamentablemente, desde que estoy más delgada me han llamado para ir más a eventos”, indicó a LUN.

Pero… ¿Qué la motivó a llevar una vida saludable? Según señaló en sus redes sociales, “el poder sentirme saludable y fuerte a mis 40 y tantos años para rendirle a mis hijos. Me energiza levantarme muy temprano y hacer ejercicios antes de la pega”.

Además, añade al medio que se dio cuenta “que haciendo ejercicio me siento mejor y es muy fácil hacerse un mini gimnasio con cosas de la casa. Quiero ser un ejemplo para mis hijos y estar linda para mi marido”, finalizó.

