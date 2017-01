Aseguran que TVN baraja rostro de la competencia para reemplazo de Javiera Contador en matinal

Apenas TVN confirmó que Javiera Contador deja sus labores este viernes en el matinal “Muy Buenos Días” (VER NOTA RELACIONADA), inmediatamente comenzaron a surgir los rumores de quién será la mujer que tomará la batuta del programa junto a Yann Yvin y Cristián Sánchez.

El portal El Filtrador habló de Carolina de Moras, y fue la periodista Alejandra Valle en “Intrusos” quien entregó más detalles al respecto, señalando que tenía datos de que la animadora del Festival de Viña del Mar, “no tendría ganas de seguir en ese matinal y en Chilevisión”.

Y eso no fue todo, pues agregó que De Moras, “está aburrida, no quiere seguir en ese matinal, me imagino también que después de lo de Nacho Gutiérrez ella se empezó a sentir incómoda y además la movida, la persona que la puso en ese puesto, ahora está en TVN”.

Cabe agregar que -según “Intrusos” de La Red – de concretarse este movimiento televisivo, Carolina regresaría a TVN en el mes de marzo, post Festival de Viña del Mar, poniendo fin de manera anticipada a su contrato con Chilevisión, al cual le queda un año más de vigencia.