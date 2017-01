Felipe Braun acapara miradas con su medio kilo de extensiones

Se ve muy guapo.

La nueva apuesta de Mall Plaza, “Sirena, el musical”, solo ha traído piropos para el actor de TVN, Felipe Braun, quien interpreta en la historia a “Tritón”, el padre de “Sirena”, y para ello ha debido transformar categóricamente su look, las que van de la mano de unas largas extensiones.

Así es, el pelo – que recuerda al mítico “Jack Sparrow” – ha traído aplausos pero también grandes dolores a Felipe, pues pesan – nada más ni nada menos – que medio kilo. “No me molestan en sí, solo me pueden un poco cuando al momento en que me las sacan. Ese es el único problema”, sentencia el actor en conversación con LUN, sobre la cabellera que le llega hasta la cintura y que hace recordar el dicho “para ser bella hay que ver estrellas”, pues se ha demorado 45 minutos hasta una hora y media solo en ponerse las bulladas extensiones.