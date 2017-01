José Miguel Furnaro lanzó dura crítica en contra de José Miguel Viñuela

“He conocido animadores muy egoístas”, sentenció.

Hace años José Miguel Furnaro compartió labores en el matinal “Mucho Gusto” junto a José Miguel Viñuela, sin embrago hay un episodio que el periodista no ha podido olvidar y decidió revelarlo en el programa de Vive Canal, “Síganme los buenos” conducido por Julio César Rodríguez.

“Una vez, antiguamente cuando los programas no eran con 20 personas al aire, sino con dos conductores. Yo hacía móviles pero también a veces participaba ahí en el estudio, como entraba a presentar cosas. Y yo estaba con esa cosa que se pone aquí (muestra su oído) la muela, donde te dan la información, y se quedó prendido el micrófono del animador. Y yo escucho cuando el director le dice ‘oye está Furnaro, ¿lo metemos o no?’ ‘No’, y yo lo escuché, entonces no es que fue o que a mí me dijeron”, sinceró el periodista sobre el actuar de Viñuela.

Furnaro detalló que nunca enfrentó al animador tras lo sucedido, “yo soy bien cagonazo en eso”, confesó, pero asegura que ya ha pasado el tiempo y que hoy la relación con él está bien. “Ya pasó ya, y yo creo que pasa por lo mismo, yo creo que él se dio cuenta, se dio cuenta después con el tiempo. En el momento no, pero después con el tiempo reflexionó. Y si hoy volviera él a animar un programa, sería totalmente distinto”.