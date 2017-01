Mauricio “Huaso” Isla se tomó las cámaras de La Red para mandar un profundo mensaje a Gala Caldirola

La joven no lo podía creer.

Con una sonrisa de oreja a oreja – y no era para menos – quedó la española Gala Caldirola al recibir un romántico mensaje por parte de su pareja, el futbolista nacional Mauricio “Huaso” Isla, quien se encuentra en Italia, a través de las pantallas del programa “Así Somos” de La Red. donde la joven trabaja como panelista.

“Quiero mandarle un gran saludo a todo elenco de “Así Somos”, especialmente a mi novia Gala, estando lejos te apoyo igual amor, así que te deseo lo mejor”, señaló el futbolista por medio de un video, provocando la emoción de la española.

Pero eso no fue todo, porque el “Huaso” también se dio el tiempo para dedicarle unas llamativas palabras a Juan Andrés Salfate, “Una advertencia a Salfate: cuídala y compórtate y pórtate muy bien, porque te estoy mirando”.

Tras esto una emocionada Gala declaró, “No me lo esperaba, es que le echo mucho de menos. Hace casi ya dos semanas que no le veo y me hace mucha ilusión, mucha. Yo sé que siempre me apoyas en todo, yo a ti también, te amo, estoy muy feliz de que hayas llegado a mi vida y prontito te vamos a ver, te amo”.

