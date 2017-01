Concejal de Limache denunció que recibió un mensaje homofóbico al salir del municipio

Desde su partido condenaron el hecho.

El concejal de Amplitud por Limache, Luis Bravo, denunció discriminación tras encontrarse con un mensaje homofóbico pegado en su auto al salir de las dependencias de la comuna, pasada las 17 horas del lunes. El papel señalaba “en esta muni no queremos maricones ni menos dirigendo Limache. Abúrrete”.

Esta situación a juicio de Bravo es “claramente es un acto homofóbico, y no es la primera vez que en mi lugar de trabajo tengo que vivir este tipo de situación”. Además, agregó a El Mercurio de Valparaíso “a quien le guste, soy autoridad de Limache gracias a los vecinos de la comuna. Nadie me regaló mi puesto. Actos como estos debemos repudiarlos y esperamos que no se vuelvan a repetir”.

El concejal ya presentó una denuncia ante Carabineros y en los próximos días se reunirá con los abogados de su partido para evaluar los pasos a seguir.

Mientras que, desde Amplitud condenaron el hecho y llamaron al alcalde de Limache a tomar cartas en el asunto y de esta manera garantizar la seguridad de todos los funcionarios sea cual sea su condición sexual.