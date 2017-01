[FOTOS] La desconocida razón que motivó a Eva Gómez a conseguir una curvilínea y trabajada figura ¡Regia!

Está en su mejor momento. Y es que la periodista Eva Gómez se ha lucido en redes sociales mostrando cómo ha cambiado su figura gracias a los entrenamientos que está realizando.

Sin embargo, la razón de su cambio no tiene nada que ver con verse más joven, escultural o marcada, sino que con un problema al corazón que vivió hace dos años. “A mí se me detuvo el ventrículo izquierdo”, indicó la animadora en “Intrusos”.

Es por esto que decidió darle un giro radical a su vida y comenzó a hacer ejercicios. “El deporte me sirve para botar tensiones, estrés, para la salud. Va más allá de lo físico. Es una forma de vida. Me tiene feliz”, precisó, según consignó LUN.

Pero qué fue lo que realmente hizo… Según señaló hace algún tiempo al mismo medio, “llevo un año haciendo mucho ejercicio y no es tanto por lo estético, sino por un tema de salud. Cuando tuve el preinfarto me encontraron todo malo, desde el colesterol a la glicemia. Me compré una bicicleta estática y la tengo en la pieza para ver películas”.

Añadiendo que para “apretar brazos, glúteos y abdomen hago electroestimulación. También troto, peor en el gimnasio”.

