Bárbara Rebolledo sorprende: “Me encantaría trabajar con Cristián Sánchez porque lo conozco mucho”

¿Te gusta esta opción?

Tras la salida de Javiera Contador de la animación del “Muy Buenos Días” de TVN, comenzó la serie de especualaciones de qué mujer debe llegar a llenar ese vacío matutino, y convertirse en la mejor aliada de Cristián Sánchez y Yann Yvin.

Aprovechando la visita de Bárbara Rebolledo a “Mentiras verdaderas”, Ignacio Franzani le consultó al respecto, y la animadora sinceró, “El matinal en sí como formato me acomoda, me siento cómoda, en ese sentido digo que me acomoda. No sé si a la gente le gustará cómo lo hago, cómo me ven. Estuve ocho años fuera y volví a hacer algo en directo y en pantalla abierta hace tres semanas cuando reemplacé por un día a la Carola de Moras”.

Cabe destacar que Bárbara se encuentra por estos días a cargo de “La Mañana de CHV” y se espera que en febrero también tome la conducción, cuando De Moras se limite a sus funciones en el Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, Rebolledo no hizo el quite al bullado tema de TVN, “respecto a la Javiera entiendo que la María Luisa va a hacer el matinal, así que no siquiera me lo llegué a plantear”, sentenció.

“¿Y en la ficción?”, le consultó Franzani, a lo que la comunicadora sin tapujos dijo, “De ficción, me encantaría trabajar con Cristián Sánchez, porque lo conozco mucho y porque cuando estábamos en la universidad hicimos un matinal para el ramo de televisión”.

Sin duda Rebolledo sería una carta más que llamativa en TVN, pues no solo sería el regreso a su ex canal, sino que también traería consigo el trabajar con quien fuera su pololo a comienzos del 2000.