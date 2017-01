Daniella Chávez sorprende con especial revelación de su vida privada

Viven los tres en el país de las rancheras.

La conejita Playboy Daniella Chávez siempre ha ocupado las portadas de los medios gracias a su sensualidad, destapes y llamativas curvas; pero pocos imaginaron que detrás de esta chica hay una mujer de familia, que mantiene una relación hace casi 12 años y tiene una hija de nueve.

Esta revelación la hizo la misma joven en conversación con Glamorama, donde señaló, “tengo una relación hace mucho. En un par de meses cumplo 12 años junto a él. Es mi apoyo incondicional y mi cable a tierra”, sentenció sobre el hombre a quien identificó con las iniciales GV, ingeniero en administración de empresas mención marketing, que se desarrolla en el ámbito de la publicidad.

“Es chileno. Te cuento un poco: Yo a los 15 años fui casi abandonada por mi familia. Vengo de padres separados. Y fue a esa edad cuando lo conocí. Él fue quien me dio su apoyo para seguir adelante y por un buen camino…. Ambos éramos de condiciones bien humildes en nuestra ciudad, Rancagua. De hecho, él aun no estudiaba y trabaja administrando locales. Desde ahí mi vida es junto a él, hasta el día de hoy”, agregó.

Pero esa no es la única sorpresa que guardaba Daniella, pues la joven y su galán tienen una hija de nueve años. “Fui madre a los 17 años. Ahí pensé que la vida sería ser dueña de casa y nada más. Pero cuando recibí la invitación del Pollo Valdivia, me di cuenta que podía hacer todo y poder luchar por lo que siempre soñé”, destacó para luego añadir, “Se llama Isidora, tiene 9 años. Yo tengo 26. Me ha costado mucho contar esto. He tratado de proteger a mi hija de comentarios malintencionados por mi trabajo”.