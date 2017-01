“El Camionero” vive uno de sus capítulos más tristes de la mano de cruda confesión

Pobre pequeña.

Un lamentable episodio fue el que se tomó este miércoles las pantallas de “El Camionero” de TVN, luego que “Ema” (María Elena Swett) y “Genaro” (Pablo Cerda), tomaran la decisión de contarle a su pequeña hija “Amparito” (Magdalena Urra) que se van a separar, lo que traerá consigo que su padre se irá de la casa.

Sin duda la reacción de la pequeña conmocionó a los seguidores de la teleserie vespertina, quien entre lágrimas señalaba “No quiero mamá, no quiero que se separen”; “Lo único que yo quiero es que no se vaya el papá”; “A mi me gusta que vivamos los tres juntos”. Pero sin duda una de sus más tristes frases fue, “mis compañeros con papás separados la pasan súper mal”.

Tras esto la niña se fue de la habitación provocando una nueva pelea entre “Ema” y “Genaro”, pues el empresario le dijo a su ex mujer que ella era la responsable del dolor de “Amparito”; “Francamente tienes un don especial para hacerla sufrir”, lo que causó la ira de los cibernautas.

