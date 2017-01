Fea acusación contra Selena Gómez tras romance con The Weeknd

La acusan de desleal.

Tras la filtración de unas imágenes de Selena Gómez confirmando la relación amorosa de la joven con The Weekend no todo ha sido color de rosa. Esto porque la ex chica Disney fue blanco de feas críticas a su persona por ser captada a los besos con el ex de la modelo y otrora cantante, Bella Badid.

Sucede que Selena no era íntima amiga de Bella, aunque tenían una relación cordial. Pero si es muy amiga de Gigi – hermana de Bella – inclusive pasaron el Año Nuevo 2015 juntas en Dubai, por lo que esta nueva relación ha sido catalogada como una fea traición de la joven, una deslealtad tremenda.

Lo que se corrobora con el hecho de que Bella dejó de seguir a Selena Gómez en Instagram ¿Qué te parece?

Primero se hace tu amiga y después sale con tu ex típico de Selena Gomez. SELENA AND ABEL pic.twitter.com/b9m9HuezOa — Barby (@LAPIJ4DEJUSTIN) 11 de enero de 2017