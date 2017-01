Las razones de la salida de Javiera Contador del matinal de TVN según su pareja

Hay que priorizar en la vida.

El director de cine y televisión, Diego Rougier, salió al paso ante la salida de Javiera Contador – su pareja y con quien tiene dos hijos – del matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, explicando los motivos que llevaron a su mujer a decir adiós al programa.

En conversación con LUN, el argentino detalló, “es complicado tener hijos pequeños, a Javiera le pesaba no estar en las mañanas con los chicos. Por suerte, justo el año pasado yo me pude dedicar a ellos. pude estar cuando despiertan y llevarlos al jardín. Ellos no sintieron el cambio pero la Javi si”, sentenció sobre la relación con Mila de tres años y Theo, que está pronto a cumplir dos años.

Esto se suma a las incansables ganas que tiene Javiera de regresar a la actuación, de hecho este próximo lunes comienza el rodaje del filme “Se busca novio para mi mujer”, donde será dirigida por Diego, tal como hizo en la sitcom “Casado con hijos” y en la película “Alma”.