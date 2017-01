Valentina Roth y su pareja decidieron dejar Perú y volver rápidamente a Chile: La razón

Mala suerte.

Literalmente con una maleta llena de sueños Valentina Roth y su pololo Martín viajaron a fines de diciembre a Perú con la intención de buscar nuevos rumbos y ejercer algunos proyectos. Pero nada de eso se pudo concretar y los dos regresaron rápidamente a Chile tras un incómodo impasse con la policía local.

Según detalló la misma bailarina en su cuenta Instagram su pareja terminó detenido en el país del suspiro limeño y para que quedara en libertad debieron desembolsar una importante suma de dinero. “Quiero dejar clarísimo que obviamente no es nada contra la gente peruana !!!!! Es mas se portaron increíble con nosotros son super educados y atentos . Pero me referia a la policía !! Repitoooooo policiaaaa wueonnnnnnnnn para sacar a Martín de la comisaría nos cobraron 1500 dolares pero mas en el hotel los carabineros entraron a revisar la habitacion y ahi nos sacaron 2500 dolares que teníamos en efectivo . Por eso el total es 4 mil 😠 Tengo mucha gente que me quiere acá en Perú por el programa Calle 7 que lo veían !! Les mando un besito y un abrazo grande y repito es con policía el problema . Pd: james mi amor voy por ti mi vidaaaaa ❤❤❤❤❤❤❤❤”, narró la joven en la web, quien ya retomó su vida acá en nuestro país.

