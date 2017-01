Hombre de 64 años vuelve a la universidad y estudiará con gratuidad en Valparaíso

Tras ponderar 666 puntos en la PSU, Juan Antonio Onetto ya se está preparando para ingresar a la Universidad de Valparaíso en marzo.

Nunca es tarde para volver a la sala de clases. Muestra de ello es la historia de Juan Antonio Onetto, quien a sus 64 años se ha transformado en el mechón más experimentado de la Universidad de Valparaíso.

Tras rendir la PSU y lograr 707 puntos en Matemáticas, 606 en Lenguaje y 643 en Ciencias, el hombre cumplirá un sueño que debió postergar en su juventud, e ingresará a estudiar Ingeniería en Estadística. “En los años 70 al 72 estudié en la Universidad Santa María y tuve que irme del país exiliado a Italia, donde permanecí por más de 40 años. El 2013 retorné definitivamente a Chile, y con mi esposa decidimos terminar las cosas que dejamos inconclusas”.

Una determinación que sorprendió a su entorno, pero que también ha sido motivo de orgullo. “Mi señora me apoya. Y si bien mi hijo de 31 años se sorprendió con la noticia de que volvería a estudiar, también me apoyó. Además, las matemáticas y la estadística siempre me han interesado”

Finalmente, Juan Antonio aseguró que una de las claves para regresar y cumplir su meta fue la posibilidad de acceder a la gratuidad. “En mi caso fue fundamental, dado que estoy tramitando los papeles para mi jubilación en Italia”.