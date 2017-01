Jacqueline van Rysselberghe y eventual respaldo a Piñera: “No nos podemos embarcar en un barco que no ha despegado”

Aunque reconoció que se trata del político mejor posicionado.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió a la reunión que sostuvieron como directiva del partido junto a parlamentarios con el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La líder del gremialismo comentó que el año electoral que se viene se habló en términos generales. Es decir, explicó “un análisis político de la realidad de hoy día, de las figuras presidenciales, de cuáles son las fortalezas y debilidades, pero yo diría en términos bastante generales. Se habló también evidentemente de historias anteriores porque cuando uno se encuentra con gente que ha tenido encuentros de vida anteriores, es claro que uno recuerda, ve y plantea cosas que podrían o fueron comunes”.

Además, analizaron lo “malo del Gobierno” y que están los temas legislativos.

Al ser consultada si Piñera adelantó algo del programa que tendría sí se llega a transformar en candidato presidencial. “Yo creo que tampoco correspondía, si él no ha dicho que va a ser candidato difícilmente puede tener un programa”, indicó.

La senadora manifestó que Piñera al igual que el gran porcentaje de personas que desaprueba al Gobierno se refirió a cuales son los defectos como en la economía, y en la salud, y frente a esto desde su experiencia como se podrían recuperar. “Es una decisión (con respecto a la candidatura) que él tiene que dar la certeza de si es o no es”, afirmó.

Van Rysselberghe calificó la cita como institucional. “Lo que nosotros esperamos como UDI es que si él finalmente compite en las primarias, y si compite a mí no me cabe la menor duda que es quien va a ganar las primarias, si es quien está mejor posicionado hoy día en las encuestas. Y si termina finalmente ganando las primarias, lo que nosotros esperamos para poder trabajar de manera coordinada y poder avanzar es que el trato sea institucional”, comentó.

Frente a quienes señalan que la UDI no podría tener otro candidato que no sea Piñera, la presidente del gremialismo aseveró que “Nosotros no podemos apoyar a alguien que no ha dicho si es candidato o no, no nos podemos embarcar en un barco que no ha despegado. En segundo lugar, nosotros creemos que la UDI siempre tiene opciones y ha tenido la capacidad de sorprender hay que sólo recordar la primaria pasada cuando (…) aparece Pablo Longueira y terminó ganando por la capacidad de la UDI que tiene de ordenarse y trabajar”.

Aunque reconoció que no se puede desconocer que el ex Mandatario es el político mejor posicionado, y no es un tema que ha sido evaluado.