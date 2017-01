Multigremial Nacional y CNTC Chile: “Gobierno es quien no ve la realidad, exigimos soluciones, respeto y Estado de Derecho en el sur”

Sobre el inserto de la SOFOFA por la violencia en La Araucanía, adhieren a lo planteado por la entidad empresarial y lamentan que el ejecutivo recién ahora diera la importancia que merece al tema.

Luego que la SOFOFA publicara un inserto interpelando al gobierno por la falta de Estado de Derecho en la zona, la Multigremial Nacional y la CNTC Chile manifestaron su apoyo al texto y enfatizaron que “venimos hace años levantando la voz de que no existe Estado de Derecho en el sur”, dijo el Presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett.

El líder gremial agregó que “concordamos con lo expuesto por la SOFOFA, pero nos llama la atención que sólo cuando hablan los grandes empresarios en Santiago el gobierno se preocupa de responder, lo que demuestra el centralismo con que actúan y también refleja una falta de respeto enorme a los dirigentes y gremios de regiones”.

“Emplazamos al Subsecretario Aleuy para que explique al país por qué considera que en La Araucanía sí existe Estado de Derecho, cuando los hechos muestran lo contrario”, enfatizó Swett.

Por su parte, el Presidente de los camioneros (CNTC) y Vicepresidente de la Multigremial Nacional, Sergio Pérez, dijo que “estuve hace dos meses en un encuentro público en Curicó con el candidato presidencial Ricardo Lagos, quien reconoció públicamente que no hay Estado de Derecho en La Araucanía. Me pregunto por qué el gobierno no salió a desmentirlo a él”.

“El gobierno pide cuidado y responsabilidad ante un inserto en el diario, nosotros exigimos acciones y soluciones concretas frente a los cientos de ataques, a la inseguridad y al temor que predomina en la zona”, agregó Pérez.

Desde la Multigremial afirman que la situación no da para más, dado que la violencia “sobrepasó todos los límites posibles”. A ello, se suma la incertidumbre por reformas que afectan profundamente la agricultura e impactan a muchos otros sectores productivos.

“Estamos coordinando desde la Multigremial Nacional, junto al Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y diferentes asociaciones nacionales, un gran cónclave ciudadano y gremial para marzo, al que asistirán más de 400 dirigentes para tomar definiciones contundentes respecto de las próximas acciones a seguir”, explicó Swett.

“Después que trajimos los camiones a La Moneda, el gobierno tuvo su oportunidad, pero hizo muy poco. Ahora esperamos que el sur completo se manifieste contra este abandono de deberes del Estado”, agregó el líder de los camioneros.

Además del cónclave, los gremios no descartan realizar una gran actividad masiva para fines de marzo, emulando el histórico San Carlazo del año 1995, donde se espera reunir a miles de agricultores, dirigentes gremiales y pymes del sur del país.