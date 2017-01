El complicado escenario que debe enfrentar Valeria Ortega con la maternidad

¡A muchas mujeres les pasa!

A pesar de que es un tema personal e íntimo, hoy en día aún existe una presión para las mujeres por convertirse en madres. Y eso aumenta a medida que va pasando el tiempo, tornándose en algo obligatorio cuando ya cumples los 30 años.

Algo así es lo que está viviendo Valeria Ortega (30 años), quien reveló a Alfombra Roja que ya está empezando a sentir la presión por ser mamá. “Cuestiono demasiado algunas cosas impuestas socialmente. Como por ejemplo tienes 30 años y tienes que tener hijos. Según quién. A mí no me llegó ese manual”, indicó.

De hecho, fue su propia madre quien en un cumpleaños le escribió que se preparara: “Al día siguiente agarré mis hilados y veo un mensaje de mi mamá que dice hija, congela tus óvulos por favor”.

Si bien menciona que no descarta que algún día pueda convertirse en madre, es tajante en mencionar que no se siente preparada. “Veo a mi hermana, ella está casada. Tiene a su primera hija, la Victoria, y yo no entiendo. No puedo. Yo le entrego regalos, la subo, la levanto, debo ser muy entretenida para ella. Disfruta mucho”.