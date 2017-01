[FOTO] La osada tendencia capilar que Fanny Cuevas no dudó en llevar ¡Se atrevió!

No lo pensó dos veces y se atrevió. Y es que la ex chica reality, Fanny Cuevas, dejó a todos con la boca abierta tras lucir un nuevo cambio de look que está causando sensación esta temporada.

Fue a través de Instagram que la morena exhibió su radical cambio, pasando de tener un corte bob a llevar extensiones de color verde, algo que ya se le había visto a la famosa Kylie Jenner.

Sin embargo, no es la única que se está atreviendo a jugar con el cabello, Laura Prieto también adoptó la nueva moda, tiñendo su pelo de rosado, al igual que la ex chica Mekano, Romina Sáez.

