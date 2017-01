[FOTOS] El secreto mejor guardado de Camila Gallardo para lucir una cabellera increíble

¡Bella!

El pelo es el tema de muchas, no hay dudas. Varias nos pasamos horas arreglándolo, viendo qué productos usar para que esté en buen estado, pero eso no siempre resulta. Y una de las figuras que es la envidia de todas por su larga cabellera es la cantante Camila Gallardo,

En conversación con revista M de Las Últimas Noticas, la artista cuenta que su cabello no se lo toca por nada del mundo y que ocupa solo aceite de coco para proteger y nutrir sus puntas. Además, precisó que lo lava “cada tres o dos días, depende de lo que haga. No es un consejo que me haya dado alguien, sino que noté que así me funcionaba bien. Si me lo lavara todos los días, gastaría una cantidad grande de agua y shampoo al mes”.

Una opinión similar tiene su estilista, el famoso Jean Bohus, quien indicó que “hace las cosas bien. El pelo no se lava todos los días, sino cada dos o tres días. El shampoo funciona como detergente que arrastra todo: suciedad y nutrientes”.

Añadiendo que “si un cabello como el de ella, tan largo y rizado, se lavara todos los días, sería como una esponja, estaría dañado, inflado, parecería una virutilla. Y en no tocárselo hace bien, porque las manos siempre están sucias, entonces pegan suciedad y grasa”.

¡Mira sus fotos PINCHANDO ACÁ!