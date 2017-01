Así fue la despedida de Javiera Contador del matinal “Muy Buenos Días” de TVN

Se extrañará su presencia.

Este viernes 13 fue el último día de Javiera Contador en la animación del “Muy Buenod Días” de TVN, pues la actriz saldrá un tiempo de la pantalla para comenzar a rodar una película y posteriormente disfrutar de unas vacaciones en familia, y a su regreso comenzarpa a realizar otras funciones en el canal, las que van de la mano del área de ficción.

Javiera confesó en su arribo que apenas pudo decirle a su pareja en la mañana que estaba “bien, tranquila” con su decisión, pues su hijo pequeño se despertó y se fue a meter a la ducha con ella. Más allá de las anécdotas, el matinal se dio el tiempo de despedir a quien fuese su animadora por un año.

A través de un contacto telefónico, Cristián Sánchez – quien está de vacaciones – sinceró, “hoy es un día súper doloroso para mí porque te vas. Este es un programa que es tuyo, que tiene gran parte de tu personalidad, entonces obviamente es una pérdida súper dura y dolorosa (…) Yo ya te lo he dicho, yo me enamoré de ti por tu forma de ser, por tu buena vibra, por tu empuje y tu transparencia. Eres simpática, talentosa, carismática y trabajadora, me encantas”.

Lo mismo hizo su pareja, el director argentino Diego Rougier, “Los pasos que uno va dando en la vida son los que tenemos que dar. Yo no tengo palabras para decir lo genial que es la Javi, lo talentosa que es, la energía que tiene, la conocí trabajando y después fui conociendo otras facetas, lo que me gusta es que la Javi es muy partner y eso es admirable”.

Con evidente emoción Javiera se despidió del “Muy Buenos Días” de TVN diciendo, “Gracias a todo el equipo, para mi ha sido un aprendizaje tremendo. La verdad es que he aprendido un montón, son un equipo tremendo, que han estado muy arriba y muy abajo y de eso han sacado grandes lecciones. Gracias a todos”, para luego despedirse de abrazo de cada uno de sus ahora ex compañeros.

El programa marcó un rating promedio de 3,6 unidades entre las 08.00 y las 12.00 superando a CHV que promedió 3,4 puntos en el mismo horario, informó TVN.