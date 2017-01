Presidente del PPD y proclamación de Lagos: Será un acto abierto a todo quien quiera participar

Asimismo, están confiados en el refichaje.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva el presidente del PPD y alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, se refirió a la intensa jornada que vivirá el partido este sábado con el Consejo General del Partido y después el acto de proclamación de su candidato presidencial, que lo más probable es que sea Ricardo Lagos.

El líder del PPD explicó que primero se llevará a cabo una discusión interna entre los consejeros generales donde se tendría que aprobar un documento programático. Posteriormente, está presupuestada que se realice la votación para elegir a su candidato presidencial debido a que Lagos como Jorge Tarud han manifestado su intención de ser proclamados.

Después de esos dos procesos recién se llevará a cabo el acto de proclamación. Tarud sostuvo que “decimos que es de Ricardo Lagos porque en los 15 consejos regionales prácticamente por unanimidad se acordó que lo que se iba a hacer es apoyar a Ricardo Lagos, por lo tanto está preparado tipo 12 del día un evento público y abierto, al cual esperamos que llegue mucha gente y se abren las puertas donde hay una ceremonia donde Ricardo Lagos aceptará la nominación y tendrá que hacer un discurso sobre su idea de futuro”.

Navarrete explicó que a partir de mañana se deja de hablar de mecanismo y se empieza a hablar de contenidos.

En relación a la segunda etapa que debería iniciar Lagos aseveró que “cuando todo lo que ha ocurrido en el último tiempo es encuestas, y debate si lo apoya A o B (…) finalmente, todo el esfuerzo que ha hecho el ex Presidente de recorrer comunas, regiones y juntarse con distintas personas e intentar colocar un debate del futuro para poder ser un candidato de alguna manera encabece el proyecto de centro- izquierda nada de eso se conoce. Entonces, una vez que termine el tema de mecanismo nuestra tarea como partido es ir con Ricardo Lagos es decir se acabó el mecanismo”.

Y después hablar de temas como de economía, de las pensiones y plantear sus ideas. A su vez afirmó que la única manera de saber si Lagos sube en las encuestas es con un trabajo de campo y con una mejor coordinación territorial y los lineamientos programáticos.

Con respecto al refichaje de militantes manifestó que “si no se logra reinscribir el partido efectivamente el candidato no puede ser inscrito a la primaria (…) Pero nosotros en realidad estamos trabajando duro, yo creo que en realidad ya no tenemos riesgo, sólo que implica mucho trabajo porque todos sabemos que inscribir un partido no es una tarea simple”.

Cabe mencionar, que los partidos para poder ser reinscrito necesitan contar con 18 mil refichajes en todo el país.