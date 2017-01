[VIDEO] Fernando Villegas criticó duramente al senador Navarro tras sus dichos por la SOFOFA

Además, espera que en algún momento el parlamentario diga algo inteligente.

El conductor de Las Cosas Por Su Nombre de Radio Agricultura, Fernando Villegas, criticó duramente los dichos del senador, Alejandro Navarro, en relación a las declaraciones de la SOFOFA por la situación de La Araucanía. “La última vez que vi un inserto de la SOFOFA bombardearon La Moneda”, afirmó el congresista.

Ante esto Villegas cuestionó “qué quiere decir esa frase es la pregunta. ¿Quiere decir que la SOFOFA en ese tiempo hizo un inserto relativo al Estado de Derecho, pero en todo el país y entonces cuando vieron ese inserto las Fuerzas Armadas dijeron ah ya vamos a bombardear La Moneda, porque acaba de insertar la SOFOFA esta cuestión así que vamos de inmediato a bombardear La Moneda. Entonces está haciendo una afirmación de causa y efecto o está haciendo una correlación, no sé si entenderá o conocerá lo que significa la correlación de Pearson, Navarro, pero después le puedo explicar, si quiere le mando un papelito”.

Pero no se quedó ahí y agregó “Hay una correlación entonces entre los insertos que publique la SOFOFA y los cuartelazos o los Golpes de Estado. Sería bueno que lo explicará (Navarro) (…) Yo la pregunta que me hago es cuándo va a ser la primera vez que Alejandro Navarro diga algo inteligente, porque esto no es muy inteligente”.

A juicio de Villegas “Esta frase se encuadra perfectamente dentro de un contexto de ciertos reflejos condicionadores, en virtud de los cuales, cada vez que los empresarios abren la boca incluso para hacer afirmaciones como estas totalmente comprobable en los hechos inmediatamente son acusaos de sediciosos, de estar preparando un golpe, de estar iniciando una acción fascista”.

Finalmente, manifestó que “Los demás sectores si pueden hablar todo lo que quieran (…) y no hay ningún problema, pero si la SOFOFA, los empresarios o un comerciante dice que algo no le gusta inmediatamente se convierte en sedicioso”.