Camila Vallejo y alto rechazo en las encuestas: “Soy humana y también he cometido errores”

“No es fácil de entender, o no es fácil de compartir que yo haya pasado de ser dirigente estudiantil a pasar al Parlamento”, explicó la diputada.

La diputada comunista, Camila Vallejo, analizó el momento político que se vive al interior de la Nueva Mayoría y realizó un balance del Gobierno de Michelle Bachelet.

Desde su perspectiva, el Gobierno ha avanzado “en reformas políticas y sociales que han sido importantes y que, a lo mejor, han quedado invisibilizadas. O sea, yo me pillo en La Florida a familias o padres cuyos hijos están estudiando en la educación superior de manera gratis. Eso es un cambio sustantivo”.

“El principal problema de que hoy tengamos aún pendiente la reforma de la educación superior, la nueva educación pública y otras reformas como la nueva Constitución, tiene que ver con un problema político de que hay una disputa de la direccionalidad de las reformas”, señaló la parlamentaria en conversación con La Tercera.

Cree que las posiciones dispares que existen dentro del bloque han afectado a las reformas, ya que “si queremos proyectar un segundo gobierno de la Nueva Mayoría de centroizquierda, como la misma senadora Goic lo ha dicho, es necesario un gobierno de centroizquierda, pero que sea de centroizquierda, no que sea centroderecha, donde muchas posiciones rayan en posiciones derechistas”.

“Hay que acortar la jornada laboral para hacer otras cosas, como disfrutar de la familia. Debe haber un cambio en la matriz productiva, con mayor industrialización sustentable y mayor inversión en ciencia y tecnología”, agregó la líder estudiantil sobre los cambios que debieran existir en el ámbito laboral.

La parlamentaria también se refirió a la participación del PC en la Nueva Mayoría e indicó que “a muchos les gustaba la idea de que el PC sólo estuviese afuera, en las calles, y que se quedara sólo en el plano de la movilización. Sin embargo, nosotros, porque somos comunistas y somos marxistas también, entendemos que los cambios tienen que producirse de una manera dialéctica, entendiendo las condiciones objetivas y subjetivas”.

Vallejo agregó que “yo aprendí el 2011 de mi experiencia, de que no bastaba simplemente con marchar. Había que movilizarse, había que marchar, pero también necesitamos espacio de decisión en un gobierno o en un Parlamento. Eso nos llevó a esta apuesta de decir ‘bueno, ¿cómo llegamos al Parlamento, cómo llegamos al gobierno?’. Eso implicaba una coalición que te permitiera entrar en ese espacio”.

Con respecto a la posibilidad de que el Partido Comunista apoye a Alejandro Guillier, explicó que ella tiene “una opinión muy positiva de Guillier (…) Es una persona que me parece honesta, tiene un carisma especial y siento que tiene muchas convicciones que comparto, en lo programático, en la mirada del futuro. Pero todavía hay que ir más al detalle, creo que falta aterrizar muchos elementos programáticos”.

Pese a que la encuesta CEP mostró que un 22% de los encuestados decían apoyar a la parlamentaria, un 55% señaló que la rechazaba. Sobre esto, Vallejo considera que “no es fácil de entender, o no es fácil de compartir que yo haya pasado de ser dirigente estudiantil a pasar al Parlamento, en un momento donde el Parlamento es, quizás, uno de los espacios más repudiados de la sociedad chilena”.

“Si hay gente que no comparte eso, no lo compartirá no más. No puedo caerle bien a todos. Y, claro, soy humana y también he cometido errores”, concluyó al respecto.