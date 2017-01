A propósito del nuevo reality de Mega: José Antonio Neme emitió duros dichos contra sus ex

El inminente estreno del reality “Doble Tentación” de Mega generó que José Antonio Neme se confesara sobre qué pasaría si entrara a un reality show con un ex y su respuesta no dejó a nadie indiferente.

“Es que se armaría un quilombo, en un escenario como ese sí, lo haría para ajustar varias cuentas y siempre quedan. A mí no se me olvidan las cosas y yo creo que en un reality eso sale”, comentó en el matinal “Mucho Gusto”.

“A mi no me interesa que le vaya bien. Eso de que le vaya bien, que rehaga su vida, no me interesa. Lo que pasa es que yo no voy a ser políticamente correcto y decir que a mis ex les deseo bien, porque no les deseo bien. Te voy a decir una cosa, si tu le deseas el súper bien a tu ex, que te vaya bien y todo eso, no estuviste enamorado”, agregó.

Consultado sobre sus ‘polémicos’ dichos por los periodistas de SQP, el periodista no tuvo ningún problema para reafirmar sus dichos: “Cuando uno termina una relación, termina. Y la verdad es que siempre quedan algunas heridas, que me parecen que son muy difíciles de sanar muchas veces, y yo soy una persona bien pragmática, que tiene un carácter bien duro para las relaciones, entonces, cuando se terminó se terminó”, concluyó al respecto.