Escalona y elección de presidenciable del PS: “Le está causando daño a la NM al mantener una indefinición”

El vicepresidente de la colectividad indicó que apoyará a Guillier en caso de que la Nueva Mayoría lo declare como su candidato.

Camilo Escalona asegura que trabaja arduamente para lograr volver al Congreso y transformarse en senador por la región de Aysén, pero deberá competir por el cupo con el ex vocero de Gobierno, Marcelo Díaz.

Es por ello que no cree que tenga el cupo asegurado, porque ‘la vida me ha enseñado que no hay nada seguro, pero aquí estoy pelando el ajo… para establecer una decisión en un apoyo real’, dijo en una entrevista concedida a El Mercurio.

El actual vicepresidente del PS asegura que no postulará a la presidencia de la colectividad, porque “no quiero que se constituya una polarización artificial como en la elección pasada”.

“El PS se está causando un daño a sí mismo y le está causando un daño a la Nueva Mayoría al mantener una indefinición… Proseguir con la dilatación no hace sino alimentar la idea de que ya no tenemos voluntad de gobernar y que estamos pendientes de cómo ajustar los diferentes intereses personales de las candidaturas parlamentarias”, manifestó con respecto a la definición del presidenciable que representará a los socialistas.

Finalmente, Escalona indicó que apoyará a Guillier en caso de que la Nueva Mayoría lo declare como su candidato. ‘Voy a respetar la decisión que se tome. En toda circunstancia un dirigente tiene que respetar la institución en la que participa; si no, no tiene sentido ser parte de ella”.