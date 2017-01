Ossandón sobre Piñera y Lagos: “Chile no resiste dos gobiernos seguidos de dos ex presidentes”

“En la calle la gente pide incrementar la confianza en la política y eso no se hace con las mismas personas”, explicó el senador.

Pese a que la última encuesta CEP reveló que Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, Manuel José Ossandón se muestra optimista con el 2% obtenido y dice que ganará la primaria de Chile Vamos.

“No estoy feliz, estoy conforme con la encuesta. Me pone entre los cuatro primeros y, lo más importante, demuestra que esta elección está completamente abierta… Soy un candidato emergente, pero les voy a ganar. Voy a ir a las primarias, que es lo que quiero”, indicó en declaraciones consignadas por La Tercera.

“Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que esta es una carrera de 1.500 metros y se gana en la última vuelta. Para mí, lo importante ha sido estar entre los cuatro primeros, y estoy… Soy el mejor valorado de Chile Vamos, cosa que no estaba en mis planes”, agregó.

Cuando se le consulta por el conglomerado revela que desde su perspectiva, éste se formó para respaldar a Piñera, ya que “esto se está haciendo para una sola persona que, además, tiene altas probabilidades de perder. ‘De atrás pica el indio”.

“Chile no resiste dos gobiernos seguidos de dos ex presidentes. En la calle la gente pide incrementar la confianza en la política y eso no se hace con las mismas personas. La gente no quiere la continuidad, eso voy a demostrar en las urnas. Y si pierdo, voy a apoyar con toda la fuerza a quien gane. Lo que sí hay que tener presente es que la experiencia ha demostrado que las segundas partes nunca son buenas”, explicó.

Por otra parte, el senador se refirió al caso Bancard en el que se ha relacionado al ex presidente Piñera, el cual para él es tan grave como el caso Caval: “Los dos casos son graves porque en el fondo muestra esa relación perversa entre los dineros, los negocios y la política. Yo creo que deben ir por carriles separados”.

“Bancard puede dañar a Piñera como el caso Caval afectó a Bachelet. En ambos casos, nunca vamos a saber si sabían de los negocios de sus hijos. Pero, claramente, este tipo de casos afectan la política chilena. Piñera va a tener que aclarar muy bien esto, porque una persona que quiere ser presidente tiene que pasar la prueba de la blancura”, concluyó al respecto el parlamentario.