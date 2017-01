Senda lanza campaña que busca fortalecer el rol de los adultos responsables en la prevención del consumo de drogas

El organismo desplegará durante todo el verano actividades y talleres orientados a fomentar el buen uso del tiempo libre y la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

Más de 200 niños y niñas pertenecientes a programas preventivos de Senda, disfrutaron la mañana de este jueves de diversas actividades recreativas en la piscina Tupahue del Parque Metropolitano de Santiago, ocasión en la que se realizó el lanzamiento de la campaña “Más conversación, menos riesgo. Verano libre de drogas”.

La tradicional campaña estival fue presentada por el director nacional (s) de Senda, Antonio Leiva, el intendente metropolitano, Claudio Orrego, el director del Parque Metropolitano, Mauricio Fabry, y la directora metropolitana de Senda, Francisca Zaldívar, en una jornada en donde los niños y niñas disfrutaron de clases de acuaeróbica, entre otras actividades.

“En este verano, más conversación, es menos riesgo. Los niños, niñas y adolescentes con padres, madres y adultos significativos preocupados, cercanos e involucrados en sus vidas y actividades presentan un menor consumo de drogas. Nuestro mayor desafío y preocupación es contribuir a evitar que los menores de edad consuman drogas y retardar al máximo la edad de inicio en el consumo de sustancias. En esta tarea, todos y todas jugamos un rol fundamental. Aquí nadie sobra, todos somos responsables”, destacó el director nacional (s) de Senda, Antonio Leiva.

Por su parte, el intendente metropolitano, Claudio Orrego, señaló que “no creo en las campañas del no, no, no, no, porque a la juventud no le llegan. Tampoco podemos esperar que otros como Senda, el colegio, o el amigo, vayan a hacer el trabajo por nosotros. Los papás tenemos una responsabilidad, si uno no come nunca con los hijos, si uno no tiene idea de dónde están, si uno no los va a buscar a una fiesta, lamentablemente los está exponiendo a mayor riesgo”.

Senda desplegará durante todo el verano actividades y talleres orientados a fomentar el buen uso del tiempo libre y a fortalecer el rol de los padres, madres y adultos responsables en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.

El organismo también implementó una plataforma online a través del sitio web www.senda.gob.cl, donde se podrán subir imágenes y videos para mostrar cómo las familias comparten el verano y cómo aprovechan el tiempo libre de manera saludable.