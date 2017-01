Flamengo entregó oferta por Eduardo Vargas, pero Hoffenheim lo quiere vender a China

Tras coronarse campeón, una vez más, con la Selección Chilena, el ariete partirá del cuadro alemán.

Puertas abiertas. El futuro de Eduardo Vargas está prácticamente zanjado: China o Sudamérica, siendo hasta el momento lo único claro que no continuará en el Hoffenheim de Alemania.

La confirmación no vino precisamente desde el Viejo Continente, sino que desde Brasil, donde, según consignó el portal AS Chile, Vargas estaría a un paso de llegar al Flamengo.

Así lo reveló el vicepresidente del “Fla”, Dodinho “Quiero a Vargas en Flamengo, pero su club quiere venderlo a China. Nos gustaría que se tomará una decisión este miércoles“.

Pese a que Hoffenheim no quiere prestarlo, en Brasil aseveraron que “no vamos a cambiar ni una coma de la oferta“. Sin embargo, la propuesta no ha sido desechada del todo por el cuadro alemán, teniendo que tomar una decisión final dentro de la presente semana.