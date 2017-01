[FOTO] ¡Bellísima! Cindy Crawford sorprende al mostrarse al natural a sus 50 años



No ha dejado indiferente a nadie. Y es que la ex top model Cindy Crawford sorprendió a todos sus fanáticos tras publicar una imagen a cara lavada, mostrándose tal cual es: sin maquillaje, sin retoques, lo más natural posible.

El registro no tardó en ser viralizado, logrando más de 35 mil “me gusta” y cerca de 500 comentarios de sus fans, quienes la elogiaban por atreverse a mostrar su rostro tal cual es, sin miedo al qué dirán.

“Dejando que el sol entre – rayos y todo”, escribió junto a la imagen, donde se le ve más radiante que nunca luciendo sus 50 años.

Cabe recordar que cuando se retiró de las pasarelas, indicó a la revista Rhapsody que “estoy segura que voy a seguir siendo fotografiada durante 10 años más, pero no como una modelo más. ¿Qué más tengo que hacer? No puedo seguir reinventándome a mí misma. Ya no quiero”.

