Cristián Sánchez es víctima de feroz pelambre en “Primer Plano” de CHV

Lo dejaron como “llorón”.

No hay duda que el 2017 hay un nombre que se ha tomando el estelar de espectáculos de Chilevisión, “Primer Plano”, y ese es el de Cristián Sánchez; pues de un tiempo a esta parte, broma que lanza Francisca García-Huidobro o Julio César Rodríguez tiene que ver con el animador del “Muy Buenos Días” de TVN.

Sin ir más lejos, el pasado viernes Rodríguez ironizó con la posibilidad de que el marido de Diana Bolocco tendrá que abordar temas de farándula en el matinal de TVN. “¡Yo estoy esperando que Cristián Sánchez, y le pido al Señor que Cristián Sánchez no se vaya! ¡Porque viene llegando! Porque a Cristián tampoco le gustan los contenidos de farándula, y cuando tú ves que las dos nuevas contrataciones, (los noteros) Luis Sandoval y Yiro Gatica, tú no contratas a dos noteros especialistas en farándula si no vas a hacer esos contenidos”, relató.

Pero claramente el 06 de enero fue el día en que más destrozaron a Sánchez. “Yo entré aquí cuando Cristian Sánchez había hecho hasta la promoción, porque es la verdad, la gente sabe. Cristián Sánchez había hecho la promoción que se casaba contigo (Fran García-Huidobro) y todo. Y me agarraron a mí en el pasillo. Yo vi en el pasillo a Cristián Sánchez haciendo pucheros: ‘¡No quiero hacer Primer Plano, porque vamos a hablar de los Bolocco!’. ‘¡Y no quiero hacer Primer Plano, yo quiero hacer un matinal!’. Y ahora le resultó a Sánchez, porque Sánchez ha sido valiente y consiguió lo que quería”, partió contando JC Rodríguez, todo bajo la complicidad de su partner televisiva.

Agregando, “me llama el jefe anterior y me dice: ‘Julio, vamos a tener que hacer un trueque”, pues el actual animador de “Primer Plano” supuestamente se iba a hacer cargo de “Tolerancia 0”. Ahí intervino Francisca García-Huidobro, “¿Puedo decir la verdad? Antes de eso el jefe me llamó a mí… El jefe anterior, que ahora está preocupado de contratar jugadores en Colo Colo, me llamó a mí y me dice, porque yo trabajo acá desde el 2004, me dice: ‘Aló, Fran, ¿tú estarías dispuesta a trabajar con tu ex?'”, y el resultado está al aire hace ya varios años.